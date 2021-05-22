مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية

"الوسط الليبية"

أعلن الجيش النيجيري مقتل قائده الجنرال إبراهيم أتاهيرو في تحطم طائرة عسكرية شمال البلاد، من دون أن تتّضح ملابسات الحادث.

وقال الناطق باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد غابكويت: إنّ الجنرال أتاهيرو، 54 عاماً، لقي حتفه عصر أمس الجمعة، حين تحطّمت طائرته العسكرية قرب مطار كادونا في شمال البلاد، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري عيّن أتاهيرو رئيساً لأركان الجيش في كانون الأول في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد المستمر منذ أكثر من عقد.

وتتزامن وفاة أتاهيرو مع تقارير عن إصابة متزعم جماعة بوكو حرام النيجيرية أبو بكر الشكوي بجروح خطرة إثر اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم “داعش”.