ميليشيا «قسد» تهرّب مئات رؤوس الأغنام إلى العراق

انسجاماً مع ما يقوم به الاحتلال الأمريكي من سرقة ونهب الثروات الوطنية من الجزيرة السورية ونقلها إلى قواعده في العراق أقدمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على تهريب قطعان من الأغنام إلى مناطق في شمال العراق.

وإضافة لاستيلائها على الثروات الباطنية والمحاصيل الاستراتيجية من قمح وشعير استولت ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي على مدى السنوات الأخيرة على الثروة الحيوانية في المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية وأقدمت على تهريب أعداد كبيرة منها إلى الأسواق التركية وشمال العراق.

وذكرت مصادر محلية قريبة من معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة لـ «سانا»أن ميليشيا “قسد” أقدمت خلال الساعات الماضية على تحميل المئات من رؤوس الأغنام التي تم تجميعها من مناطق انتشارها في الجزيرة السورية في ناقلات مخصصة وأخرجتها عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه شمال العراق.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا أخرجت تلك الأغنام بالتزامن مع خروج رتل لقوات الاحتلال الأمريكي محمل بالقمح السوري المسروق من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية أيضا.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في وقت سابق اليوم رتلاً مؤلفاً من 15 شاحنة محملة بالقمح بينها شاحنات مغطاة إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.