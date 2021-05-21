النظام التركي يعتقل 153 شخصاً بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب

اعتقلت سلطات النظام التركي 153 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إنه تم اعتقال 84 شخصاً في 14 منطقة في مقاطعة كاناكالي الشمالية الغربية كما أصدر المدعي العام في العاصمة أنقرة مذكرات اعتقال بحق 60 شخصاً تم اعتقال 20 منهم فيما أصدر ممثلو الادعاء في أنقرة أوامر توقيف منفصلة بحق 67 شخصاً.

وأضافت المصادر إنه تم القبض على ما مجموعه 49 شخصاً قد فصلوا بالفعل أو أوقفوا عن الخدمة، وتابعت: إن الادعاء في مقاطعة سامسون الشمالية أصدر مذكرات اعتقال بحق 16 شخصاً.

يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.

سانا