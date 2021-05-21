انطلاق السباق الدوري الثاني للخيول العربية الأصيلة في حماة

هيفاء الإبراهيم

ضمن أجواء الاحتفالات الشعبية بمناسبة الاستحقاق الدستوري الرئاسي تقيم الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ونادي باسل الأسد للفروسية في حماة بالتعاون مع مكتب الخيول في وزارة الزراعة السباق الدوري الثاني للخيول لهذا الموسم تحت عنوان «حماة المحبة والولاء»، وحول هذا السباق تحدث لـ«تشرين» المهندس محمد الوادي مدير الجمعية السورية للخيول حيث قال: يقام اليوم الجمعة السباق الدوري الثاني للخيول العربية الأصيلة في محافظة حماة على مضمار نادي باسل الأسد للفروسية, وذلك برعاية محافظ حماة، ويأتي هذا السباق مترافقاً مع احتفالات شعبناً العربي السوري بالعرس الوطني الديمقراطي المتمثل في تنفيذ الاستحقاق الدستوري الرئاسي الذي يعكس الصورة الحقيقية لممارسة الحرية والديمقراطية في انتخاب من يراه الشعب أهلاً للوطنية ومثالاً للسيادة والقرار الحكيم والقدوة في العمل والأداء المشرف.

وأضاف الوادي: نحن في الجمعية السورية للخيول العربية, وانطلاقاً من تنفيذ خطة الجمعية السنوية لسباقات الخيول لهذا الموسم أجرينا الترتيبات والتدابير اللازمة لإقامة هذا السباق الثاني من حيث إبلاغ الراغبين في المشاركة من أصحاب الخيول والإسطبلات بموعد السباق للتحضير والاستعداد, وكذلك تجهيز المضمار الذي ستقام عليه المنافسات بالشكل المناسب, وتحضير اللجان المختلفة التي ستشرف على أموره التنظيمية بما يخدم نجاح هذا السباق وإظهاره بالصورة الجميلة التي تعودنا عليها.

وتابع الوادي: إنّ هذا السباق يتألف من سبعة أشواط تنافسية متعددة ومتنوعة المسافات ستخوضها الخيول المشاركة والتي بلغ عددها«61» جواداً من مختلف مرابط الخيول والإسطبلات في المحافظات, وهي مدربة جيداً, ولها تجارب سابقة في هذا النوع من البطولات, ومنها ما هو مشارك لأول مرة، وفي نهاية السباق سيتم توزيع الجوائز المناسبة على الجياد الفائزة.