فلاحو درعا: سننتخب للنهوض بالقطاع الزراعي

وليد الزعبي

أجمع عدد من فلاحي درعا على أن إعلاء بنيان الدول لا يكون إلا بزيادة الإنتاج كماً ونوعاً, لافتين إلى أنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره.

وذكر الفلاح محمد الجندي أن التمسك بالأرض عنوان الفلاحين جميعاً، بينما مواصلة الكد والتعب باستمرار من أجل زيادة إنتاجها وتحسين جودته هي المسار الصحيح لتأمين قوت أبنائنا بعيداً عن الارتهان للخارج، مؤكداً أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة هي تعبير عن أننا نرغب العبور بسورية إلى بر الأمان والاستقرار.. سورية الوطن الحر المستقل الذي يتسع لكل أبنائه.

وأشار الفلاح أحمد حجازي إلى أن الفلاحين أثبتوا بحق أنهم أحد العوامل الأساسية في انتصار سورية وصمود أبنائها، لافتاً إلى أنه معوّل في الفترة القادمة على مزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات إنتاجه بالكميات والأسعار المناسبة، علماً أن المشاركة في الانتخابات هي السبيل إلى النهوض بمختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي.

وبيّنت الفلاحة منتهى الخليل أهمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في عملية التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وإسهامه في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة في ظل الحصار الجائر على البلاد، مشيرةً إلى أن المشاركة في الانتخابات هي أكبر دليل على أننا ماضون في إعادة بناء سورية الحبيبة.

وذكر الفلاح أحمد خطاب أن على جميع أبناء الوطن العمل الدؤوب للمساهمة في انطلاقة عملية التنمية المنشودة التي تحقق الازدهار لسورية، لافتاً إلى أن المشاركة في الانتخابات تعني ثبات الدولة واستمراريتها كما تعني التمسك بتراب الوطن والحفاظ عليه.

وقال الفلاح عيسى الرفاعي: إن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة جميع شرائح وفعاليات المجتمع في تسريع دوران عجلة الإنتاج في مختلف مناحي الحياة وإعادة تأهيل البنى التحية وخاصة مشاريع الري التي تعد أحد عوامل دعم القطاع الزراعي وتحسين إنتاجه وخفض تكاليفه، لافتاً إلى أن الإدلاء بأصواتنا في صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية يعني إصرارنا على المضي في مسار إعادة إعمار سورية.

وأشار الفلاح عبد الإله الظاهر إلى أننا مقبلون على مرحلة مبشرة تبعث التفاؤل بغدٍ أفضل لنا ولأبنائنا، وعلينا التكاتف جميعاً والعمل الجاد والمسؤول كل من موقعه حتى نساهم في إعادة ازدهار سورية، مؤكداً على أن المشاركة في الانتخابات تعني أننا نساهم في دعم القطاع الزراعي وتطويره.