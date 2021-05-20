وضع بئر مياه بيت القليح بالخدمة

طرطوس رفاه نيوف

في إطار تحسين الواقع المائي على كامل رقعة محافظة طرطوس قام وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد يرافقه محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى بوضع مشروع مياه بيت القليح في منطقة الشيخ بدر بالخدمة.

ويعتبر هذا المشروع حيوياً وهاماً لأهالي المنطقة كما بيّن المهندس نزار جبور مدير عام مؤسسة مياه الشرب بطرطوس لأنه ينهي حالة نقص المياه عمرها من عمر القرية ويساهم في استقرار الواقع المائي بالمنطقة والمشروع عبارة عن بئر ارتوازية غزارتها ٦١ م٣ بالساعة, إضافة لبناء محطة ضخ وربطها بالشبكة العامة وتنفيذ محوري ضخ بطول يقارب ٧ كم كلفته الإجمالية تقارب ٧٠٠ مليون ليرة والقرى المستفيدة بشكل مباشر هي: قرى بيت القليح ودرتي والقصيبية من منطقة الشيخ بدر بعدد سكان 10000 نسمة.

القرى المستفيدة بشكل غير مباشر هي كافة القرى المستفيدة من مشروع جورة الحصان ومشروع خط جر القمصية المنفذ عام 2018.

كما اطلع الوزير رعد على واقع عمل مشروع (٢٢٠٠) المخصص لري الأراضي في سهل عكار وأيضاً قام بجولة في الحقول والاستماع إلى طلبات الفلاحين التي تمحورت حول. تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة تأمين السماد والقروض الميسرة من المصرف الزراعي لشراء الجرارات وغيرها وتضمنت الجولة تفقد واقع محطة ضخ جديتي والتحسينات التي أجريت عليها والتي أدت إلى إلغاء التقنين المائي عن مدينة طرطوس منذ خمس سنوات.