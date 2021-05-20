اعتداءات على مواطنين سوريين في لبنان أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم

اعتدت مجموعات من اللبنانيين اليوم على مواطنين سوريين مقيمين في لبنان خلال توجههم إلى السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وقامت بتكسير زجاج السيارات وقطع الطرق على المواطنين.

ونقل مراسل «سانا» عن مصادر موثوقة قولها: إن السوريين تعرضوا في عدة مناطق لبنانية لاعتداءات وقطع الطرقات ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.

وأشار المراسل إلى أن هذه الاعتداءات لم تثن السوريين المقيمين في لبنان عن الاستمرار بالتوافد إلى مقر السفارة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتشهد السفارة السورية في بيروت منذ ساعات الفجر توافداً كثيفا للسوريين المقيمين في لبنان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.