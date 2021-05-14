127 شهيداً فلسطينياً بينهم 32 طفلاً حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.. و16 شهيداً في الضفة الغربية

استشهد ستة فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون مساء اليوم بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا أن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ مدينة خان يونس جنوب القطاع وبلدة جباليا وبيت لاهيا شماله ووسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين بينهم طفلة.

وفي الضفة الغربية استشهد فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة احتجاجية انطلقت غرب ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم تنديداً باعتداءات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى والفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس إلى 127 فلسطينياً بينهم 32 طفلاً إضافة إلى إصابة أكثر من 800 بجروح بينما يرتفع عدد الشهداء جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية خلال الايام القليلة الماضية إلى 16 إضافة إلى إصابة المئات.