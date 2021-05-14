منصور يجدد دعوته إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المتواصل على قطاع غزة والقدس المحتلة

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجدداً الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل على قطاع غزة المحاصر ومدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأكد منصور في رسائل بعثها اليوم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أوردتها وكالة وفا أن عدوان الاحتلال المتعمد على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 127 فلسطينياً بينهم عشرات الأطفال وإصابة نحو 1000 شخص إلى جانب استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة المئات في الضفة الغربية وسط تعهد مسؤولي الاحتلال علناً بالقتل والتدمير وباستخدام أكثر الأسلحة فتكاً ضد الفلسطينيين العزل بما في ذلك الأسلحة التي يحظرها القانون الدولي.

وأوضح منصور أنه إلى جانب قتل الفلسطينيين فإن قوات الاحتلال تواصل التدمير العشوائي والمتعمد لمنشآت مدنية بما فيها المنازل في انتهاك خطير آخر لاتفاقية جنيف الرابعة منوهاً إلى تعرض أكثر من 500 منزل للتدمير ما أدى إلى تشريد الآلاف بالإضافة إلى الحاق أضرار بـ 23 مدرسة والعديد من المراكز الصحية والمصانع والطرق وشبكات الكهرباء وغيرها من البنى التحتية الحيوية.

وبين منصور أن المستوطنين الإسرائيليين يواصلون اعتداءاتهم بحماية قوات الاحتلال على الأحياء والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم بهدف تهويدها.

وشدد منصور على ضرورة عدم ترك الشعب الفلسطيني دون حماية تحت رحمة قوات الاحتلال المدججة بالسلاح منوهاً إلى أن البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة تواصل بشكل مكثف وعلى كل الجوانب في أروقة الأمم المتحدة تحفيز التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الحالي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وعلى صعيد متصل وجهت بعثة دولة فلسطين في جنيف نداء عاجلاً إلى وزير خارجية سويسرا بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان وإلى لجان الاتفاقيات التعاقدية لحقوق الإنسان وإلى المقررين الخاصين ورئيس الصليب الأحمر الدولي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول آخر التطورات والتصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وناشدت اللجنة في ندائها المنظمات الدولية الإنسانية بالتدخل الفوري لإنفاذ القانون الدولي واتخاذ إجراءات حاسمة من أجل وقف حملات التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وهجمات الإبادة الجماعية لطيران الاحتلال في قطاع غزة المحاصر ووقف استفراد كيان الاحتلال بسياسة الإفلات من العقاب من نفس القواعد والأعراف التي يدعو العالم للالتزام بها.