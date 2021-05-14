غوتيريس يحذر من استمرار وجود المرتزقة والمسلحين الأجانب في ليبيا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من استمرار وجود المسلحين والمرتزقة الأجانب في ليبيا رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق إطلاق النار نهاية العام الماضي.

ونقلت فرانس برس عن غوتيريس قوله في سياق تقرير قدمه إلى مجلس الأمن أنه رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف إلا أن أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا وشرقها لا تزال مستمرة مضيفاً: أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.

وشهدت ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في تشرين الأول الماضي عن توقيع اتفاق أوقف إطلاق نار دائم بين وفدي الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة.