الحسن يحمل أبناء ناديه مسؤولية الهبوط

عبد القادر كويفاتيه

حمل لاعب خط الوسط بفريق نادي الحرية لكرة القدم محمد الحسن أبناء النادي مسؤولية هبوط الفريق للدرجة الأولى إذ تأخر تشكيل الإدارة وتسمية الكادر الفني من أجل اختيار اللاعبين وانتقائهم بشكل صحيح، مضيفاً: ضيق الوقت وغياب تنظيم العقود و التعاقدات العشوائية وغير المدروسة والكل يتحمل المسؤولية.

وعاد الحسن لشرح أسباب الهبوط إلى أن الجانب الفني يتحمل 30 بالمئة و70بالمئة إدارياً لغياب الإدارة طوال الموسم ولذلك غاب الطموح من أجل البقاء من قبل الإدارة.

أما تغير المدربين فلم يكون سلبياً فكل مدرب أعطى مالديه من فنيات لتطوير الفريق خلافاً لما طرحه البعض.

وفي الجانب المالي فالكثير لم يقبض الدفعة الثانية والثالثة و مازلنا بانتظارها مع الإشارة إلى أن البعض بحاجة ماسة لها كي يستطيع حضور التمارين ورغم ذلك تحملوا العناء وتدربوا.

يشار إلى أن الحسن لعب لأندية الحرية والاتحاد والوحدة محلياً و بانكوك يونايتد التايلاندي والكرخ العراقي خارجياً.