خروج ٢٠ بئراً زراعية من الاستثمار يُلحق ضرراً بآلاف الأشجار المثمرة في السويداء

السويداء - طلال الكفيري

أدى تعطل عشرين بئراً زراعية لدى قرى «عرى- مردك- ملح- حوط- العفينة- المجمير- أم الرمان- بارك – ذكير.. إلخ» منذ عدة أشهر وبعضها منذ أكثر من عام، إلى خروجها من دائرة الاستثمار، نتيجة لعدم إصلاحها حتى هذا التاريخ، من قبل مديرية الموارد المائية في السويداء. وأشار عدد من مزارعي هذه القرى «منصور سويد – شريف الصالح – عاطف الأوس» إلى أنّ ٨٠% من أشجارهم « تفاح- لوزيات- فستق حلبي» المنتجة سابقاً والمتوقفة عن الإنتاج لاحقاً، باتت تتهاوى يباساً وجفافاً أمام أعين زارعيها، من جراء ما لحق بها من عطشٍ وجفاف, علماً أن هذه الأشجار تعد بمنزلة البوابة المعيشية لهم.. وجفافها الآخذ بالتفاقم حالياً, ولاسيما أنّ فصل الصيف قد بدأ بشكلٍ فعلي وسيلحق بهم خسائر مادية كبيرة، وخاصة أنّ شبكات الري ومن جراء قلة الوارد المائي باتت خارج الخدمة نتيجة تعرضها لأشعة الشمس.

وأضاف المزارعون: إنه سبق لهم أن تلقوا وعوداً بإصلاح هذه الآبار من معنيي المحافظة إلا أن الإصلاحات بقيت مجرد وعود لم تتعد قاعات الاجتماعات.

من جهته قال مدير الموارد المائية في السويداء المهندس محمود ملي: إن المديرية تعاقدت على إصلاح الآبار المتعطلة, وسيتم إصلاح كل الآبار تباعاً, وفق الأولويات, وخلال شهرين ستكون كل هذه الآبار في الاستثمار.