إدانات سوريّة للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

أدان اتحاد الصحفيين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، داعياً المنظمات الصحفية الإقليمية والدولية لإدانة هذه الاعتداءات وفضح جرائم المحتل ومعاقبته وتأمين الحماية للصحفيين.

ووفق بيان للاتحاد تلقت سانا نسخة منه اليوم رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إصابة أكثر من 19 صحفياً فلسطينياً أثناء تغطيتهم لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وباب العامود وجنين وقربا وحي الشيخ جراح.

وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ودعم أي إجراء يمكن أن تتخذه النقابة في مواجهة العدوان لحماية الصحفيين الذين يقومون بواجبهم المهني ويدافعون عن حقوقهم المشروعة ويتعرضون لإرهاب الدولة المنظم من قبل الكيان الصهيوني المحتل.

وفي بيان مماثل أدان المحامون السوريون بأشد العبارات الاعتداءات اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي تسببت باستشهاد العديد من المدنيين الأبرياء وجرح المئات.

ورأت النقابة أن هذه الممارسات التي تهدف إلى فرض حالة تطهير عرقي وتنفيذ المخططات الاستعمارية التهويدية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن كيان الاحتلال لا يقيم وزناً للقانون الدولي أو اتفاقيات جنيف لعام 1949 ،معتبرة أن تصعيد اعتداءات قوات الاحتلال ما كان ليستمر لولا الدعم الأمريكي غير المحدود وصمت المجتمع الدولي.