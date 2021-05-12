أبناء منطقة اشهيب بريف السويداء: سورية للسوريين وهم من يحق لهم اختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية

السويداء - طلال الكفيري

أكد المشاركون في الفعالية الشعبية التي أقيمت مساء أمس في منطقة اشهيب الجنوبي الواقعة على تخوم بادية السويداء، دعمهم للاستحقاق الرئاسي، وذلك خلال حفل إفطار دعت إليه فعاليات شعبية في تلك المنطقة تأكيداً على وحدة أبناء الشعب السوري، والمشاركة في الانتخابات التي ستجري في السادس والعشرين من هذا الشهر.

ولفت المشاركون في الفعالية الوطنية التي شارك فيها كل أطياف المجتمع في المحافظة، إلى أن إقامة الفعالية في هذه المنطقة التي شرّد الإرهاب أهلها والتي حررها الجيش العربي السوري من دنس الإرهابيين، ما هي إلا دليل واضح على قوة الدولة السورية وتصميم الشعب السوري على المشاركة في الانتخابات الدستورية، لأنها واجب وطني وحق كفله الدستور.

وبدورهم أكد أبناء المنطقة ضرورة التكاتف والتعاضد بين كل أبناء الشعب السوري، و اللحمة الوطنية.. وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ويجب على كل أبناء الشعب السوري المشاركة فيه.

وأضاف أبناء منطقة اشهيب الجنوبي: إن الأعمال الإرهابية التي تمت ممارستها على الشعب السوري ولاسيما على أبناء هذه المنطقة لم ولن تمنعهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع في السادس والعشرين من هذا الشهر ليقولوا كلمتهم الحق في الانتخابات.

وأشار أهالي المنطقة إلى أن سورية للسوريين وهم من يحق لهم اختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية بملء إرادتهم من دون أي إملاءات خارجية عليهم.

شارك في الفعالية فعاليات شعبية ودينية من كل فئات المجتمع.