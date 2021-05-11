الرئيس بوتين يقدم مشروعاً لفسخ معاهدة السماء المفتوحة

" روسيا اليوم"

قال مصدر في مجلس الدوما الروسي، اليوم: إن الرئيس فلاديمير بوتين قدم لمجلس النواب الروسي، مشروع قانون حول فسخ روسيا معاهدة السماء المفتوحة.

ويشار إلى أنه في نهاية نيسان الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع قانون انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة سيرفع للرئيس بوتين قريباً.

ويذكر أن روسيا بدأت بإجراءات الانسحاب من المعاهدة في كانون الثاني الماضي، وذلك بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة في تشرين الثاني .