103 خروقات جديدة لاتفاق وقف النار بالحديدة يرتكبها العدوان السعودي

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن وارتكبت 103 خروقات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان لـ «المسيرة نت» إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وإلقاء قذيفتين من على طائرة مسيرة في الفازة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

«سانا»