أكثر من 14 مليار ليرة عجز الموازنة التركية خلال شهر

سجلت الموازنة العامة في تركيا عجزاً تجاوز الـ 14 مليار ليرة خلال شهر نيسان الماضي.

ونقلت (صحيفة زمان) التركية عن وزارة الخزانة والمالية في حكومة النظام التركي أن العائدات خلال شهر نيسان بلغت 97 ملياراً و451 مليون ليرة في حين وصلت النفقات إلى نحو 111 ملياراً و553 مليون ليرة ليصل العجز إلى 14 ملياراً و102 مليون ليرة.

ويتواصل انهيار الاقتصاد التركي وسط أزمات متصاعدة في ظل سياسات رئيس النظام التركي رجب أردوغان الذي أثار سلسلة أزمات سياسية داخلية وخارجية انعكست بتداعياتها على هذا الاقتصاد وتهدد الضربات المتتالية للاقتصاد بشبح الإفلاس على قطاعات كبيرة وعديدة في تركيا.

سانا