روسيا تحتفل بالذكرى الـ76 للنصر على النازية

تقرير إخباري:

تحيي روسيا اليوم 9 أيار الذكرى الـ76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وبهذه المناسبة تقام استعراضات عسكرية في العاصمة موسكو والعديد من المدن الروسية.

ويبقى العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية مركز الحدث الأهم حيث تم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في الدولة إضافة إلى ضيوف روسيا من الدول الأجنبية.

وخلال العرض العسكري الرئيسي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن نسيان دور الشعب السوفييتي في الانتصار على النازية.

وقال بوتين: أعزائي مواطني روسيا، أعزائي المحاربين، الرفاق العسكريين والبحارة، الضباط وصف الضباط ، الجنرالات والأدميرالات، أهنئكم بيوم النصر.

وأكد الرئيس الروسي أن الإيديولوجية النازية تحاول مرة أخرى أن تجد لنفسها مكاناً في العالم. وتابع: جلبت الحرب الكثير من التضحيات التي لا تحتمل والمآسي والدموع التي لا يمكن نسيانها، ولا رحمة ولا مبرر لمن يضع مجدداً مخططات عدوانية، مشدداً على أن روسيا تدافع تدريجياً عن القانون الدولي وستظل مصممة على الحفاظ على مصالحها القومية وضمان أمن شعبها.

وقاد العرض العسكري وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وعاونه القائد العام للقوات البرية، الجنرال أوليغ ساليوكوف.

وشارك في العرض نحو 12 ألف جندي وحوالي 200 قطعة من الآليات العسكرية في استعراض النصر في موسكو، كما ستشارك 76 طائرة حربية ومروحية.

وبدأ العرض بمرور 10 دبابات “تي-34” الأسطورية التي اشتهرت كأفضل دبابة في زمن الحرب العالمية الثانية.

كما شهدت الساحة الحمراء أحدث المعدات العسكرية البرية والجوية الروسية، منها دبابات “تي-14 أرماتا” و”تي-90 بروريف”، ومدافع الهوتزر ذاتية الحركة” كواليتسيا أس في”، ومركبات المشاة القتالية “كورغانتس” وناقلات الجنود المدرعة “بوميرانغ”.

وشوهدت في الاستعراض الروبوتات الضاربة “أورانوس” وأنظمة الصواريخ الإستراتيجية “يارس” المزودة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ومساء اليوم ستشهد مدن روسية كثيرة إطلاق ألعاب نارية احتفاء بذكرى النصر العظيم.