عمال مصفاة حمص: سنشارك بالانتخابات لتعزيز صمود سورية

يرى عمال مصفاة حمص أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق وواجب على كل سوري لإكمال النصر الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري وتأكيد على السيادة السورية مشيرين إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم السادس والعشرين من أيار الجاري انتصار جديد يضاف لانتصارات الجيش العربي السوري.

ورصدت «سانا» آراء عدد من العاملين في المصفاة، حيث أكد المهندس قيس عبد الله رئيس الدائرة 22 بالشركة العامة لمصفاة حمص أنه سيشارك بالتصويت في الانتخابات لتعزيز صمود وانتصار سورية في وجه كل التحديات.

من جهته المهندس سالم عيد رئيس قسم في مصفاة حمص أكد أن الانتخابات ستكلل بالنجاح وستكون رسالة موجهة للداخل والخارج بأن الشعب السوري صامد ومقاوم ورافض لأي تدخل خارجي مشيراً إلى أن المشاركة بالانتخابات وإنجاحها خطوة جديدة لإعادة البناء والارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي.

وأشار زهير شناري العامل في مصفاة حمص إلى أن الانتخابات الرئاسية من أهم الاستحقاقات الوطنية وبشكل خاص في الوقت الراهن في ظل المحاولات الخارجية للتدخل فيها وتعطيلها.

بدوره، العامل فاتح الخضري رئيس وردية رأى أن الانتخابات ترجمة لمرحلة مرت وخرجت منها سورية منتصرة، مبيناً أن الطبقة العاملة ستصوت بالانتخابات لتعزيز الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.

وبيّن المهندس حسين وسوف أنه سيشارك بالانتخابات لأنها حق وواجب، وخطوة لاستكمال مواجهة العدوان الذي يستهدف سورية، مؤكداً أهمية اختيار الشخص القادر على متابعة مسيرة انتصارات الجيش العربي السوري وإعادة الإعمار.

وأكد العامل منهل ديوب من عمال التقطير مشاركته بالانتخابات لأنها واجب وطني ولتوجيه رسالة للخارج «أننا شعب يقرر مصيره بنفسه» مشيراً إلى رفض أي تدخل خارجي باعتبار الانتخاب حق طبيعي منحه الدستور للمواطنين.

#سورية_تنتخب2021