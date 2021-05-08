مدرب الكرامة: قلة خبرة اللاعبين منعتنا من إحراز اللقب.. والفريق عائد بقوة الموسم القادم

إبراهيم النمر

قدم فريق الكرامة ما عليه في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لنسخة هذا الموسم الكروي المميز بالنسبة له من كل الجوانب، ولاسيما أن عودته بالفعل كانت قوية جداً كما اعتدناه في المواسم السابقة أيام الزمن الجميل عندما حقق بطولة الدوري والكأس وحل وصيفاً لبطل آسيا أبطال الدوري بعد الخسارة أمام جونبوك الكوري الجنوبي ذهاباً بهدفين نظيفين والفوز عليه إياباً بهدفين لهدف في ملعب خالد بن الوليد في حمص.

أداء متصاعد

فريق الكرامة تمكن من تحقيق معادلة الأداء والنتيجة والبقاء في صدارة الدوري 12 مرحلة متتالية ذهاباً لحين الخسارة مع تشرين في المرحلة 13 والأخيرة، إضافة إلى تطوير اللاعبين إفرادياً وجماعياً مع محاولة أن يكون اسم الكرامة بالشكل الطبيعي ومرحلة اكتساب الخبرة للاعبين الصغار، بالتأكيد أداء متصاعد للخط البياني للفريق الكرماوي بقيادة مدربه المميز الكابتن أحمد عزام الذي عمل خلال الفترة الماضية على ترسيخ ثقافة الفوز في أذهان اللاعبين وكان له ما أراد على أمل الحفاظ على هذا المستوى والنتائج بشكل عام في الموسم القادم.

مدرب الكرامة الكابتن المتألق أحمد عزام أكد في حديثه لـ(تشرين) أنه وإدارة النادي وضعا استراتيجية وهدفاً للعمل عليهما من أجل عودة نادي الكرامة للمنافسة على الألقاب المحلية ( الدوري والكأس)، وكان هذا المخطط قبل بداية الدوري، وتصدر مرحلة الذهاب كان جيداً، لكن خبرة الفريق منعتنا من الاستمرار لأنهم غير معتادين على ضغط الصدارة أو المنافسة باستثناء اللاعب تامر حج محمد الخبير الذي كان مع الفريق موسم 2010.

وأضاف العزام: زرعنا ثقافة الفوز وقمنا بتطوير أداء الفريق وهيأناه جيداً وعملنا على المنظومة الدفاعية، فنحن أقل فريق تلقى أهدافاً، لعبنا بتوازن … لكننا تعثرنا في الأمتار الأخيرة وخاصة في المراحل الأولى من الإياب، 3 تعادلات وخسارة مع الاتحاد غيرت الطريق وأبعدتنا عن المنافسة لأخطاء فردية.

مباراة جبلة في نصف نهائي الكأس

وتابع العزام: ما يخص هذه المباراة مع جبلة فلها خصوصيتها ولم يحالفنا التوفيق، وكان يمكن إنهاؤها بالشوط الأول، لكن مع الطريقة والأسلوب اللذين لعب بهما جبلة من إضاعة الوقت والدفاع المتكتل الذي لم نحسن إيجاد حلول له بالتبديلات.

موسم للذكرى

وأشار عزام إلى أن هذا الموسم هو للذكرى فبعد أن كان الكرامة مهدداً بشبح الهبوط أو احتلال المراكز الوسطى والأخيرة أصبح ينافس في المربع الذهبي، وهناك احصائية تقول إن الكرامة لم يسجل انطلاقة مثالية كهذا الموسم منذ عام 2008، وهذا نفتخر به.

البقاء مع الكرامة ..وختم العزام كلامه بالقول: وقعت عقداً مدة موسمين… لكن تم الاتفاق مع د.غسان القصير رئيس النادي على فسخ العقد لظروف عائلية، وفي النهاية الكرامة فريق كبير وعملاق وعاد لوضعه الطبيعي الذي أتمنى أن يستمر به في الموسم القادم، فقد نافس للأمتار الأخيرة في الدوري ووصل لنصف نهائي الكأس وهو قادر في الموسم القادم على المنافسة كذلك الأمر.

يشار إلى أن الكرامة قبل المرحلة الأخير يحتل المركز الثالث بـ49 نقطة من 13 فوزاً و10 تعادلات وخسارتين، وسجل 26 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.