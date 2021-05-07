أهالي السويداء لـ«تشرين»: الانتخابات أمانة وعلينا أن نؤديها بصدق وشفافية

السويداء - طلال الكفيري

أكد عدد من أهالي السويداء التقتهم “تشرين” ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع في السادس والعشرين من هذا الشهر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الدستورية، لأن ذلك واجب وطني.

و أشار سعد النمر – عشيرة الشنابلة إلى أن الانتخابات حق شرعي وقانوني وعلى الشعب السوري أن يمارس حقه الانتخابي بصدقٍ وشفافية، لافتاً إلى أن الانتخابات أمانة ومسؤولية، وعلينا أن نكون أهلاً لهذه الأمانة، وسنختار في يوم الاستحقاق بكل صدقٍ وشفافية من نرى فيه مصلحة العباد والبلاد.

وأضاف: إن الشعب السوري بكل أطيافه يرفض الإملاءات الخارجية عليه، فهو من يقرر مصيره بنفسه، ويختار الرئيس القادر على إدارة البلاد والوصول بها إلى بر الأمان، فسورية كانت ولا تزال للسوريين وهم وحدهم من يحق لهم تقرير مصيرهم لا أحد غيرهم.

من جانبه حافظ النمر أشار إلى أن الإجراءات الغربية التي فُرضت قسراً على الشعب السوري لن تمنعه من أداء واجبه إزاء الانتخابات الدستورية، فإجراء الانتخابات بموعدها ما هو إلا دليل واضح على أن سورية دولة ذات سيادة، ونحن كسوريين ستكون لنا كلمتنا في يوم الاستحقاق وسنختار الرئيس الذي نرى فيه مستقبل سورية، والقادر على رعاية مصالح الشعب وإدارة البلاد، مضيفاً: سنعطي صوتنا من دون أي إملاءات علينا وبكل حرية وشفافية، فسورية كانت ولا تزال بلد العيش المشترك، وستبقى كذلك.

و أشار عبد الحميد النمر إلى أنه يجب على كل فئات الشعب السوري المشاركة بالانتخابات لأنها واجب وطني، ولأنها تعبر عن هوية المجتمع وتوجهاته, من خلالها نختار من هو أهل لإدارة البلاد والوصول بها إلى برّ الأمان.