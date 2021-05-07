الصحة العالمية: نقص اللقاحات يزيد من خطر موجة جديدة لكورونا في أفريقيا

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا من خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في القارة بسبب التأخير المتزايد في حملات التطعيم بالمقارنة مع بقية دول العالم.

وجاء في بيان صدر عن المكتب أمس نقلته «فرانس برس»: «بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات كوفيد19 التي يصنعها معهد سيروم في الهند لأفريقيا وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة ما زال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى مرتفعا في أفريقيا».

وأضاف البيان: «أفريقيا لم تعد تمثل سوى واحد بالمئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم مقابل 2 بالمئة قبل أسابيع» مبيناً أن نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والبالغ عددها 37 مليونا تم تسليمها لأفريقيا وأعطيت حتى اليوم.

وجرى تسليم الشحنات الأولى من اللقاحات إلى 41 دولة أفريقية عبر برنامج كوفاكس منذ أوائل آذار لكن تسعة بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها.