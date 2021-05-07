50 شركة روسية وقعت عقوداً للاستثمار في مصر

المصدر: وسائل إعلام مصرية

أكد إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا أهمية عودة السياحة الروسية إلى مصر ، وكشف أن 50 شركة روسية وقعت عقوداً للاستثمار في بلاده .

وقال نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج على قناة “صدى البلد” : يتم العمل على تنظيم عودة السياح الروس إلى مصر، بناء على قرار استئناف حركة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ ولا سيما أن أغلب السياح الروس في مصر الذين بلغ عددهم في السابق 3,3 ملايين شخص يتجهون للسياحة الشاطئية.

وأوضح السفير أن مصر الدولة الرابعة من أصل 14 دولة ترتبط برحلات جوية مباشرة مع روسيا، فهناك 7 مدن روسية ترتبط بخطوط تشغيل مباشرة مع مصر بأكبر عدد من الرحلات.

وأشار إلى أن المقاصد السياحية في مصر هي الأكثر بحثاً في روسيا، فالاهتمام لم يعد ينصبّ على السياحة الشاطئية فقط، لكن لمختلف المقاصد السياحية في مصر ومن ضمنها السياحة الدينية والعلاجية، كما أن مصر تعمل على زيادة الترويج لعدد كبير من المقاصد المصرية السياحية في روسيا.

وأشار نصر، إلى أن معدل إنفاق السائح الروسي مرتفع، وهناك اهتمام كبير للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لعودة السياحة الروسية بشكل كامل، موضحاً أن هناك تقييماً إيجابياً لحزمة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المنشآت السياحية المصرية.

وتابع السفير أن هناك 50 شركة وقّعت عقوداً للاستثمار في مصر، في منطقة شاسعة شرق بورسعيد والعين السخنة، وسط تنوع شديد وكبير في نوعية المنتجات الروسية، التي من المقرر أن تستثمر في المنطقة الاقتصادية.