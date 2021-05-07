إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في حي الشيخ جراح

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ جراح واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق واعتقال آخرين.

وبدأت سلطات الاحتلال بمخططها للاستيلاء على 28 منزلاً وعقاراً في حي الشيخ جراح وتهجير نحو 550 فلسطينياً قبل أكثر من 10 سنوات حيث قامت بتهجير عائلات عدة من منازلها بهدف إحكام الحصار على البلدة القديمة من الجهة الشمالية وتفتيت جغرافية مدينة القدس من خلال عزل أحيائها عن بعضها.

«سانا»