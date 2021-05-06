أعمال شغب وعصيان لإرهابيي «داعش» في سجن الثانوية الصناعية في الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا «قسد»

عمت أعمال شغب وعصيان داخل سجن الثانوية الصناعية بحي غويران بمدينة الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر محلية قريبة من موقع سجن الثانوية الصناعية في الحسكة لمراسل «سانا» أن مجموعات مسلحة من ميليشيا «قسد» قامت بتطويق السجن وعززت وجودها في المنطقة المحيطة وقطعت الشوارع المؤدية إليه منذ صباح اليوم بالتزامن مع تحليق مكثف لحوامات الاحتلال الأمريكي فوق المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن إرهابيي «داعش» داخل السجن حاولوا مهاجمة عناصر الحراسة وأعلنوا العصيان بالتزامن مع استقدام ميليشيا «قسد» تعزيزات إلى أقسام السجن الذي يضم نحو أربعة آلاف سجين من إرهابيي «داعش» في محاولة لتطويق الفوضى واستعادة السيطرة على السجن.