القوات العراقية تقضي على عدد من إرهابيي «داعش» جنوبي بغداد

قضت القوات العراقية اليوم على عدد من متزعمي تنظيم «داعش» الإرهابي واعتقلت عدداً آخر منهم جنوبي العاصمة بغداد.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله في بيان إن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات مختلفة في مناطق بغداد – الرضوانية واليوسفية والدورة والتي تم من خلالها القبض على ما يسمى «أمير قاطع الحمزة» الإرهابي المكنى «أبو حنان» مشيراً إلى تدمير أحد الأوكار في منطقة الحركاوي والعثور على ذخائر وأسلحة من مخلفات الإرهابيين.

ولفت رسول إلى أن القوات العراقية تمكنت من القضاء على كل مما يسمى إداري عام ولاية الجنوب لدى إرهابيي «داعش» المكنى «أبو أسامة» وما يسمى أمني عام ولاية الجنوب الإرهابي المكنى «أبو ربيع» وما يسمى شرعي ولاية الجنوب الإرهابي المكنى «أبو سارة» مؤكداً أن هؤلاء المقتولين ساهموا بمساعدة إرهابيين إنتحاريين قاموا باستهداف المواطنين العراقيين الأبرياء.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي «داعش» في مختلف المناطق العراقية.

«سانا»