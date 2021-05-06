الصحة: 70 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 207 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 207 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 23191 شفيت منها 17932 وتوفيت 1631 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 6 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

14 في حمص

12 في اللاذقية

10 في دمشق

10 في حلب

9 في ريف دمشق

7 في طرطوس

5 في السويداء

3 في حماة

=الشفاء :

82 في دمشق

33 في ريف دمشق

33 في حلب

29 في اللاذقية

18 في حمص

12 في طرطوس

=الوفاة :

2 في دمشق

2 في حمص

1 في طرطوس

1 في اللاذقية