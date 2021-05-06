منصور يحذر من عواقب انتهاكات الاحتلال بحق مدينة القدس المحتلة

حذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور من مغبة وعواقب انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس المحتلة الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي فيها داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك سريع وعاجل لوقفها قبل فوات الأوان.

ووفقا لوكالة «وفا» فإن منصور وخلال سلسلة اجتماعات طارئة لإنقاذ حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة عقدها مع مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الذى ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أنه لا يجب التعامل مع ما يحدث في القدس المحتلة على أنه أمر واقع من الصعب تفاديه ومنعه.

وشدد منصور على ضرورة إنقاذ حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وحماية سكانه المقدسيين ومنع وقوع جريمة الاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم من قبل المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال الإسرائيلي داعياً الأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل لمنع تنفيذ كيان الاحتلال هذه الجريمة.

وأشاد منصور بتصدي الفلسطينيين في القدس لاعتداءات قوات الاحتلال على مقدساتهم وممتلكاتهم مؤكداً أنها تستحق الدعم والمساندة الدولية لأنهم يدافعون عن حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في كل القوانين والشرائع الدولية.

بدورهما أكد كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في القدس مناف بشكل واضح للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فوراً مشددين على وجوب توفير الحماية للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

إلى ذلك دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في بيان جماعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف إجراءاتها الاستيطانية والتهويدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين وخاصة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

«سانا»