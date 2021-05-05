عودة قوية لكرة عفرين للأضواء

عبد القادر كويفاتيه

عادت كرة نادي عفرين المجتهد إلى دوري الأضواء بهمة أبناء النادي المخلصين كما قال أحمد مدو رئيس مجلس إدارة نادي عفرين بعد مجهود موسمين متتاليين من العمل بدأناه الموسم الماضي بجهد مشكور للمدرب أنس الصاري ومحمد عرب ومحمد سمير وهذا الموسم بدأنا رحلة الاستعداد للموسم الحالي بدأه المدربان بكري طراب ووائل عيان وكلل ذلك بجهود المدرب أسامة حداد بالنجاح والكادر أيمن حبال والإداري أحمد العبدالله ومدير الفريق صبري عثمان.

العمل باحترافية

وأضاف: رغم ظروف النادي الصعبة مالياً فقد تعاملنا باحترافية عالية وبدعم من المحبين والراعي الرسمي مسعود رشيد استطعنا تأمين رواتب اللاعبين ونفقات السفر.

وعن منشآت النادي قال المدو: خصصت لنا تنفيذية حلب ثلاث غرف في ملعب السابع من نيسان لتكون مقراً مؤقتاً لنشاطاتنا.

فرحة

وفور وصول الفريق إلى حلب تجمهرت الجماهير المحبة في ساحة سعدالله الجابري وعبر مدرب الفريق أسامة حداد عن سروره مشيراً للجهود التي بذلها الفريق من لاعبين وفنيين وإداريين وتكاتفهم لتثمر تلك الجهود بالصعود لدوري المحترفين، مؤكداً أن فريق النواعير من أقوى الفرق التي واجهناها.

وأشار إلى أن الجميع ينتظر رؤية الإدارة للمرحلة القادمة والتي تتطلب عملاً فنياً كبيراً ..