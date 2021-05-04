من سيحسم بطاقتي العبور للممتاز .. المجد أم النواعير.. المحافظة أم عفرين

إبراهيم النمر

يشهد اليوم ملعبا الجلاء والمحافظة بدمشق في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر لقاءي الحسم وستعرف خلالهما هوية الفريقين اللذين سيصعدان للدوري الممتاز بكرة القدم الموسم المقبل، فبعد مرحلة ذهاب ابتسم الحظ فيها للنواعير في حماة على حساب المجد وتجاوزه بهدف، بينما عاد المحافظة من ملعب السابع من نيسان في حلب بنقطة تعادل ثمينة مع عفرين وبهدف لمثله، والفرق الأربعة رفعت شعار الفوز ولا شيء غيره من أجل تحقيق الحلم بالعودة للدوري الممتاز.

الشوط الثاني في العاصمة

المجد في ملعب الجلاء مطالب بالفوز بأكثر من هدف إذا ما أراد الصعود والعودة للدوري الممتاز، لأن نتيجة الذهاب صبت لمصلحة خصمه الذي سيخوض اللقاء براحة أكبر مع العلم أنه خاض بالأمس مرانه على ملعب المباراة بقيادة مدربه خالد حوايني وعلامات الرضا على الفريق كانت واضحة على أمل العودة للممتاز بعد موسم واحد في الظل على عكس مستضيفه المجد الذي لا يريد تكرار سيناريو العام الماضي الذي وصل فيه للدور نفسه وخسر أمام الحرية الذي صعد حينها للأضواء، فرئيس النادي صلاح رمضان حضر المران الأخير أمس في ملعب المجد وحث اللاعبين على ضرورة تقديم أفضل ما لديهم ويكللوا جهدهم وتعب موسمهم كاملاً بالفوز والعودة للمكان الطبيعي بين الكبار بعد موسمين متتاليين في دوري الظل كما يسمى، وبالطبع الفريقان كبيران ويضمان العديد من اللاعبين المميزين الذين لعبوا بالممتاز مواسم عدة، وأرض الملعب ستكون الفيصل بينهما مع العلم أن المباراة منقولة على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى الأرضية وموقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ويسبقها استديو تحليلي مع المدرب حسان الصياد قبل نصف ساعة من انطلاقتها، وسيقود اللقاء الحكم الدولي فراس الطويل ويساعده علي عواد وحسن خضيرة.

فرصة ذهبية للمحافظة

بالتأكيد نادي المحافظة لديه فرصة ذهبية بكسب الرهان ، فنتيجة 0/0 تؤهله على اعتبار نتيجة الذهاب انتهت إيجابية بهدف لمثله، لكن يبدو الطموح مختلف لديه فهو يريد الفوز بعيداً عن التعادل فهو الفريق المستقر من الجوانب جميعها الإدارية والتنظيمية والمالية، وكل الاحتمالات واردة، يعني كن أو لا تكون هو شعار الفريقين، فكلاهما له الأمل بحجز بطاقة عبور للممتاز، ومدرب الفريق أسامة حداد يدرك أهمية اللقاء وأن يطبع اسمه في تاريخ النادي بالصعود معه للممتاز.

سيقود اللقاء الحكم الدولي طاهر بكار ويساعده مازن زيزفون وعقبة حويج.