المالكي يطالب الجنائية الدولية بموقف حاسم بشأن انتهاكات الاحتلال

طالب وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ موقف حاسم حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مشدداً على أنها جريمة تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وطمس معالمها الحضارية وتزوير تاريخها.

نقلت وكالةالأنباء الفلسطينية «وفا» عن المالكي توضيحه في رسالة وجهها إلى المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا أن أهالي الشيخ جراح يتعرضون لأبشع حملة تهجير قسري وذلك ضمن مخططات الاحتلال التهويدية التي تستهدف مدينة القدس وأحيائها لتغيير واقعها العمراني والسكاني والجغرافي عبر محاصرتها بالاستيطان مؤكداً أن سياسة الصمت واللامبالاة من المجتمع الدولي تشجع الاحتلال على مواصلة إجراءاته التهويدية والعنصرية.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي ووقف جرائمه ومخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ومحاسبته عليها.

ويواصل الاحتلال حرب التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة حيث صعد ممارساته العدوانية بهدف تهجيرهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وطمس معالمها الحضارية وتزوير تاريخها.