لاعب جبلة حمود الحمود: نريد ختام الموسم بلقب كأس الجمهورية

إبراهيم النمر

خامة وموهبة مميزة ومتألقة داخل المستطيل الأخضر اللاعب الموهوب حمود الحمود لاعب جبلة أحد أطراف نهائي كأس الجمهورية يوم الأربعاء القادم في ملعب تشرين بدمشق تحت الأضواء الكاشفة في تمام الساعة العاشرة ليلاً.

“تشرين” التقت اللاعب المميز حمود الحمود الذي بدأ حديثه قائلاً: وقعت هذا الموسم عقداً مع نادي جبلة في أجواء مريحة مع العلم بأن أشد المتفائلين لم يكن يتوقع النتائج الإيجابية هذا الموسم، إضافة إلى التأهل لنهائي مسابقة كأس الجمهورية بعد طول غياب، ظلمنا كثيراً ولاسيما لجهة الحرمانات بسبب الجمهور المحب والعاشق لنا والأهم الظلم التحكيمي الكارثي داخل وخارج ملعب جبلة.

جبلة يصارع من أجل البقاء بين الكبار

وأوضح الحمود أن الجميع من جمهور ومشجعين ومتابعين يدرك أن فريقنا مبتعد عن هذا النهائي منذ أكثر من 15 عاماً على أقل تقدير وهو ينازعه بمسيرة الدوري بحيث يصل إلى آخر 3 أو 4 مبارياته ليحسم مصيره بالبقاء بالدوري الممتاز، وهذا الموسم بالذات كان له كلام آخر وهذا يشكر عليه اللاعبون والجمهور والكادر الفني بقيادة الكابتن عمار الشمالي والتوليفة المميزة ومحبة اللاعبين، والأهم الاستقرار الإداري والمالي متمثلاً بشخص رئيس النادي وأخيه.

مفترق طرق

لم يخف الحمود أن مباراة فريقه مع تشرين كانت مفترق طرق ونقطة تحول نحو الخلف نتيجة الأحداث التي رافقتها وذلك أضعف رتم الفريق والحالة الحماسية التي كانت ترافق جبلة، وهنا ابتعدنا عن التفكير بالدوري الذي كنا نطمح أن نصل فيه إلى مربع الكبار على أقل تقدير لنتجه نحو مسابقة الكأس .

فرصة ذهبية

وأشار المميز والخلوق الحمود إلى أنه من الممكن الوصول للنهائي بعد عدم التفكير بالدوري وهذه فرصة ذهبية لنا للتتويج بعد طول انتظار ووصولنا جاء نتيجة تضافر جميع الجهود من إدارة وكادر ولاعبين ولقاء النهائي مع الجار حطين سيكون بطعم ونكهة خاصة ولا نستطيع التكهن بنتيجتها لأن له طابعه وتكتيكه الخاص ونحن من جهتنا بذلنا جهداً مضاعفاً وتحضرنا بشكل صحيح للظفر باللقب.

فرحة للجمهور

الحمود أضاف إن الجمهور المساند والمشجع بحاجة لإدخال الفرحة إليه وحطين فريق كبير وعناصره مميزة ومن نخبة اللاعبين في دورينا وهم يلعبون كرة قدم حقيقية وعلى أعلى مستوى، لكن هذا لا يمنع أن يكون لدينا عناصر جيدة ولاعبون وجدانيون في أرض الملعب، فانتماؤنا للقميص وللنادي الذي نلعب فيه.

في الختام

وختم الحمود : نتمنى من لاعبي الفريقين تقديم مباراة تليق بسمعتنا كلاعبين وبسمعة الفريقين وجمهورنا السوري بشكل عام وأختم بأن ينتهي هذا الموسم وأنا أفرح نفسي بالتتويج باللقب.

يشار إلى أن حمود الحمود في نسخة 2014 سجل هدفاً للذكرى في مرمى الجيش من تسديدة بعيدة عندما كان يلعب مع نادي الوحدة الذي توج حينها باللقب.