كرة المحافظة أمام اختبار العودة للأضواء

إبراهيم النمر

يواصل فريق المحافظة بكرة القدم تحضيره واستعداده للمباراة الفاصلة يوم الثلاثاء القادم مع عفرين لحجز بطاقة العبور والعودة من جديد للدوري الممتاز بكرة القدم.

مباراة الذهاب انتهت إيجابية النتيجة وبهدف لمثله وفريق المحافظة اليوم بات الأقرب لضمان العودة إلا إذا كانت لعفرين كلمة مغايرة ونتيجة 0/0 تؤهله للأضواء …لكن يبدو أن طموحه أكبر من ذلك فهو يريد الفوز… فكل شيء وارد في عالم الساحرة المستديرة.

فريق المحافظة عاش أكثر من 3 مواسم متتالية في دوري الظل (الدرجة الأولى) لم يتمكن خلالها من الرجوع إلى الممتاز ، لكن اليوم إدارة النادي مصممة على تحقيق الحلم من جديد وخاصة بعد استلام الدكتور أنس محمد السباعي مهمة التدريب.

إداري عام نادي المحافظة الكابتن سامح شربجي أكد لـ(تشرين) أن فريقه عازم على تحقيق الفوز ولاسيما أنه عاد من حلب بنقطة تعادل ذهاباً مع العلم بأن الطموح كان أكبر من ذلك بكثير، ليس فقط التعادل بل حصد النقاط الثلاث كاملة، وهذا طموح اللاعبين والكادر وإدارة النادي، وفريق عفرين كبير ومجتهد ولديه لاعبون ذوو خبرة عالية أمثال معتز كيلوني وصخرة الدفاع عبد القادر دكة وفراس ميشو وحارس المرمى أمير نجار لاعبون لعبوا في الممتاز مواسم كثيرة، وهذا الفريق بالتأكيد يحترم وترفع له القبعة.

وبيّن شربجي أن لاعبي فريقه كانوا على قدر الثقة وسيبقون كذلك ولاسيما مرحلة التحضير للقاء الفصل جدية بكل المقاييس بقيادة الدكتور أنس والكادر المساعد وإدارة النادي بدورها تواكب التمرينات، لأن الهدف المنشود والغاية المرجوة الحصول على النقاط الثلاث كما أسلفت وليس التعادل على أبعد تقدير.

مصممون على العودة

وأشار شربجي في حديثه إلى أن الجميع مصمم على العودة المنشودة للدوري الممتاز لأنه مكاننا الطبيعي وذلك حسب الرؤية والدراسة التي وضعتها إدارة النادي بالعودة للأضواء من جديد بعد طول غياب ولاسيما من بوابة نادي عفرين ، لذا آمل من جميع اللاعبين أن يكونوا بيومهم وعلى قدر الثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم ، فإدارة النادي لم تقصر وحتى الكادر الفني والطبي .

وختم شربجي كلامه لـ( تشرين) بالقول: فخر للعاصمة دمشق أن يكون لديها 4 أندية في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، لذا أتمنى من لاعبي الفريقين تقديم مستوى وأداء متطورين يليق بسمعة نادييهما والكرة السورية بشكل عام.