زاخاروفا: الغرب ينفذ حملة سياسية مخططاً لها لاحتواء روسيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن الدول الغربية تنفذ حملة سياسية مخططاً لها هدفها احتواء روسيا.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»: إن روسيا لسنوات عديدة عرضت على الاتحاد الأوروبي القضايا والمشاكل التي يتعين حلها من خلال الأساليب الدبلوماسية القائمة عبر المفاوضات والمشاورات.

وأضافت: هناك نزعة متزايدة لإضفاء الطابع العدائي عن عمد على جميع المشاكل الحقيقية منها والخيالية لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي أوقف كل محاولة من محاولاتنا لترجمة هذا السعي إلى حوار بناء.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية التي بدأت عام 2014 ورفض روسيا لمحاولات حلف الناتو التمدد على حدودها الغربية.