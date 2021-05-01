طارق جبان: نريد كرة قدم بمعناها الاحترافي وليس بالاسم فقط

إبراهيم النمر

تمكن فريق الطليعة بكرة القدم من الظهور بشكل مميز هذا الموسم على خلاف المواسم السابقة، ولعل اختيار إدارة النادي للكابتن طارق جبان لقيادة الفريق أحد أسباب نجاحه وهو الذي قاده طوال الموسم مع أخذ العلم بأن التعاقد تم معه قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق الدوري وهذا نوعاً ما أثر في عملية اختيار اللاعبين، لكنه بالفعل بصم مع الفريق الطلعاوي وأصبحت الفرق الأخرى تحسب له حساباً والدليل على ذلك نتائجه المميزة وبشكل كبير جداً مع الفرق المنافسة على اللقب.

يحتل الفريق الطلعاوي قبل نهاية الجولة الأخيرة السادسة والعشرين من دورينا المركز السادس بـ36 نقطة جمعها من 8 انتصارات و12 تعادلاً و5 خسارات مسجلاً 33 هدفاً متلقياً 24 هدفاً.

مدرب الفريق الطلعاوي الكابتن الخلوق طارق جبان في لقاء حصري مع “تشرين” قال فيه: أعتقد أن هذا الموسم كان موسماً ناجحاً بكل المقاييس والمعايير بالنسبة لفريق الطليعة ولاسيما ضمن الظروف والإمكانات المحيطة بالفريق، فقد استلمت مهمة التدريب قبل أسبوع واحد من بداية الدوري وواجهتنا صعوبات تمكنا من تجاوزها بعمل فريق قوي وكل الأندية باتت تحسب له حساباً من خلال نتائجه مع الفرق الأخرى الكبيرة المنافسة على لقب بطولة الدوري وحتى مع فرق وسط وآخر الترتيب.

يستحق لقب الدوري من المركز السادس

وتابع الجبان كلامه حيث قال: يستحق فريق الطليعة لقب الدوري من المركز السادس وحتى المركز الرابع عشر والأخير على اعتبار المراكز الخمسة الأولى لفرق متفوقة علينا بكل النواحي من حيث الإمكانات الفنية والمالية ونجومية اللاعبين التي استقطبتها تلك الأندية الخمسة.

أقل الفرق تعرضاً للخسارات

وأضاف الجبان: الطليعة من أقل الفرق التي تعرضت لنتيجة الخسارة والبعض منها ظالمة وغير مستحقة …لكننا عانينا في الجولات الأخيرة من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم كثيراً كون العاملين الإداري والمالي سيئان، و على الرغم من ذلك نعد موسمنا ناجحاً بشكل كبير.

احتراف بالاسم فقط

وعاد الجبان ليؤكد من جديد بأننا بحاجة لكرة قدم بمعناها الاحترافي الكامل وليس بالاسم فقط أنها كرة محترفة، للأسف كرتنا ما زالت هاوية ونتذكر جميعاً عصر الهواية أنه أفضل من عصر الاحتراف الذي نعيشه بشكل خاطئ، نحن بحاجة لتصحيح أخطائنا كاتحاد كرة قدم وأندية، لذا أتمنى العمل بكرة قدم حديثة وعلمية متطورة.

وعن مباراة فريقه الأخيرة مع تشرين وتحضيرات الختام أمام الشرطة قال الجبان: لعبنا مباراة مميزة من حيث الجوانب التكتيكية ورسم الجمل الإيجابية داخل المستطيل الأخضر ونتيجة أخطاء فردية سجل بمرمانا هدفان وتشرين كان يبحث عن شبه فرصة للتسجيل والتتويج بلقب الدوري.

أما عن استعدادنا لمباراة الشرطة فهي جيدة مع تمنياتنا بأن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم ليكون مسك الختام فوزاً معنوياً على أمل أن يكون الموسم القادم موسماً أفضل من جميع الصعد للفريق الطلعاوي فهو يستحق ذلك.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الطليعة بهدفي خالد المبيض وعلي خليل.