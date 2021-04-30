مواجهات قوية في كأس الجمهورية لسلة السيدات

هيفاء الإبراهيم

أسفرت قرعة مسابقة كأس الجمهورية لسلة السيدات لموسم 2021 التي جرت في مدرج اتحاد كرة القدم وبمشاركة اثني عشر نادياً هم الساحل والفيحاء والجلاء والاتحاد والوحدة والأشرفية والثورة وقاسيون والمحافظة والعروبة والحرية وتشرين والتي أسفرت عن مواجهات مهمة وقوية مع العلم بأن الفرق ستلعب فيما بينها مرحلتين ( ذهاباً و إياباً) .

فتلتقي سيدات قاسيون مع العروبة، وسيدات الحرية مع تشرين، وسيدات المحافظة مع الثورة، وسيدات الفيحاء مع الساحل، وسيدات الاتحاد مع الجلاء، وسيدات الوحدة مع الأشرفية.

أما الدور ربع النهائي فيلتقي فيه الفائز من لقاءي الثورة مع المحافظة مع الفائز من الوحدة مع الأشرفية، والفائز من لقاءي قاسيون والعروبة مع الفائز من الجلاء والاتحاد.

بينما تأهل بشكل مباشر إلى الدور نصف النهائي الفائز من لقاء الحرية مع تشرين والساحل مع الفيحاء.

يشار أخيراً إلى أن المنافسات ستنطلق الأسبوع القادم.