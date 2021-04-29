تشرين يحسم لقب الدوري الممتاز.. والساحل يرافق الحرية في الهبوط

إبراهيم النمر

حسم نادي تشرين لقب بطولة الدوري الممتاز بكرة القدم لمصلحته بعد نهاية الجولة الخامسة والعشرين وقبل الأخيرة من دورينا بعد الفوز على الطليعة في ملعب الباسل باللاذقية ومحافظته على فارق النقاط الخمس مع الجيش أقرب منافسيه بهدفي محمد مرمور من جزاء ونديم صباغ في د32،26 بينما سجل للطليعة نور خميس في د90 ، وهذا اللقب هو الرابع للبحارة في تاريخه والثاني على التوالي.

وفي الفيحاء سجل الجيش فوزاً معنوياً على الحرجلة وأمطر شباكه بثلاثية بيضاء حملت توقيع محمد الواكد ومحمد البري وقصي حبيب في د65،46،15.

وفي الطرف المقابل ضمن الفتوة بقاءه بين الكبار موسماً جديداً ويدين بالفضل للاعبه محمد هزاع الذي سجل أغلى هدفاً في مسيرته الكروية بمرمى الوثبة في د 89 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الباسل في حمص.

وفي ملعب السابع من نيسان ودع الحرية والساحل الأضواء إلى دوري الظل على الرغم من فوز الحرية برباعية مقابل ثلاثة سجلها أحمد العبدالله ( هاتريك) في د 85،76،66 ومحمد أحمد الدبل 91 بينما سجل للساحل المتألق مؤنس أبو عمشة وعلي سعيد وعبدالله جمعة في د،7 مع87،42، مع العلم أن الساحل أكمل اللقاء منقوص الصفوف بعد طرد محمد قطايا.

وفي ملعب الجلاء بدمشق فاز حطين على الشرطة برباعية لهدف كان من نصيب مصطفى جنيد (هاتريك) في د 42،10،4 ومثنى عرقاوي الرابع في د 35.

بينما سجل لأصحاب الأرض قاسم بهاء في د85.

وفي ملعب جبلة خرج فريقها متعادلاً مع الكرامة بثلاثة أهداف لكل منهما فسجل للكرامة ميلاد حمد في د63 وشادي الحموي في مناسبتين 71،66 أما محمود البحر فسجل الثلاثة (هاتريك) لجبلة اثنان من ركلتي جزاء في د84،94 والأول جاء في د 10.

وسيطر التعادل السلبي على لقاء الوحدة والاتحاد في ملعب تشرين بدمشق.

وبهذا تشرين في الصدارة بـ59 نقطة والجيش 54 نقطة والكرامة 49 وحطين والوحدة 44 والطليعة 36 وجبلة 29 والاتحاد 26 والوثبة 25 والشرطة 24 والحرجلة 23 والفتوة 21 والساحل 17 وأخيراً الحرية بـ15 نقطة.