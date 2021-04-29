الكرملين: لن نتغاضى عن مواقف التشيك وبلغاريا ودول البلطيق

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن روسيا لن تتغاضى عن مواقف جمهورية التشيك وبلغاريا ودول البلطيق ازاءها.

وقال بيسكوف في تصريح للقناة الأولى للتلفزة الروسية: لن نصبر وأخذنا نعرض بكل وضوح أننا لا نتغاضى عما ترتكبه جمهورية التشيك وبلغاريا وبلدان البلطيق وغيرها ضمن إطار التضامن سيئ الصيت ضدنا.

وأضاف بيسكوف: الأمور ستسير لاحقاً وفق ما رسمه الرئيس فلاديمير بوتين ولكن الأمر الرئيسي يكمن في رغبة روسيا بإقامة علاقات طيبة مع الجميع، مشيراً إلى أن واشنطن وبروكسل وعواصم أوروبية أخرى لا تريد «بعناد» الإصغاء إلى هذا التوجه الأساسي للرئيس بوتين.