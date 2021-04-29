القبض على 30 شخصاً بجرائم التعاطي والاتجار بالمواد المخدره في اللاذقية

ألقى فرع مكافحة المخدرات باللاذقية القبض على أكثر من ثلاثين شخصاً من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة خلال شهر نيسان الجاري.

ونقلت «سانا» عن وزارة الداخلية توضيحها في بيان اليوم أنه من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الدوريات على مدار الساعة ونتيجة المعلومات الواردة تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من إلقاء القبض على العديد من المطلوبين ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة والذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثين شخصاً معظمهم من أرباب السوابق ضمن المدينة والريف وضبط في حوزتهم حشيشاً مخدراً وحبوب كبتاغون مخدرة وحبوباً دوائية مخدرة وسجائر محشوة بمادة الحشيش المخدر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة وحجز سيارة تستخدم بعملية الترويج والنقل ومصادرة دراجة نارية مهربة وكميات من المواد المخدرة وما زالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة مبينة أنه تم تقديم معظمهم للقضاء وسيتم تقديم بقية المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.