الرحالة ريزكار حسن سيراً على الأقدام من دمشق إلى ضريح القائد المؤسس في القرداحة

دمشق - تشرين

قام الرحالة ريزيكار محمود حسن ابن مدينة القامشلي بالانطلاق في مسير على الأقدام من ساحة الأمويين بدمشق إلى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في القرداحة بمحافظة اللاذقية موجهاً رسالة إلى العالم عنوانها نبصم بالدم للسيد الرئيس بشار الأسد. وأوضح حسن في تصريح لـ” تشرين” أن رسالته الأساسية بأننا نحن أبناء الوطن وأبناء سورية نعيش فيه لا فرق بيننا وكل أبناء سورية تبصم بالدم للسيد الرئيس بشار الأسد.

ولفت إلى أن الرحلة استغرقت 6 أيام، متوجهاً بالشكر على الحفاوة والاهتمام بالاستقبال.