دوليسياسة

الكرملين: تنظيم قمة روسية – أمريكية لا يزال قيد الدراسة

"روسيا اليوم"

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تعط بعد جواباً رسمياً على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد لقاء بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف خلال موجز صحفي اليوم الأربعاء: لم يكن هناك أي جواب رسمي. ما زلنا ندرس هذا الاقتراح ونقيمه. لعلكم تفهمون أن الوضع يحتاج إلى دراسة معمقة، لأن تصريحات زملائنا في واشنطن عن القمة تصاحبها أحاديث عن ضرورة أن تدفع روسيا ثمناً ما وحتمية (خضوعها) لعقوبات ما.

وقال المتحدث باسم الكرملين، رداً على سؤال عن افتراض عدم تنظيم قمة بوتين- بايدن: “لا مجال هنا للافتراضات فهناك وضع محدد يحتاج إلى دراسته”.

 

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