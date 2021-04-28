نادي السلمية: نطمح للمنافسة على لقب دوري الطائرة

دمشق - تشرين

قال رئيس نادي السلمية صفوان سيفو في تصريح لـ« تشرين»: إن فريق كرة الطائرة للرجال يطمح لخطف لقب بطولة الدوري لهذا العام بعد حلوله في مرحلة الذهاب بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق الوحدة.

وأضاف سيفو إن الإدارة سعت في هذا العام لتأمين جميع متطلبات نجاح الفريق عبر تأمين تمارين للفريق في صالة حماة، وتدريبات حديد للاعبين وتخصيص مكافآت لهم في حال الفوز، لافتاً إلى أن الفريق بات شبه محترف وهو يمتلك حالياَ 6 لاعبين من المنتخب الوطني الرجال.

وأوضح سيفو أن الفريق يمتلك حظوظاً وافرة في المنافسة على اللقب باعتبار أن مباراتي الفريق الحاسمتين أمام الوحدة والشرطة خلال مرحلة الإياب ستقامان على أرضه، مشيراً إلى أن الدوري اتسم في مرحلة الذهاب بوجود طابقين يضم الأول الوحدة والشرطة والسلمية وبقية الفرق في طابق آخر.

أما على صعيد السيدات فأشار إلى أن الفريق قادر على احتلال المراكز الثلاثة الأولى، خصوصاً بعد فوزه في مرحلة الذهاب على فريق الشرطة بطل الدوري، من جهة أخرى بيّن رئيس النادي أن الفريق يتحمل أعباء مادية كبيرة بسبب خروج الصالة الرياضية في السلمية من الخدمة منذ عام 2013، مايدفعنا للتدرب في صالة حماة الرياضية، وهذا يرتّب علينا تكاليف كبيرة من ناحية أجور النقل، وغياب الجمهور عن مؤازرة الفريق.

وإن عدم جاهزية الصالة الرياضية في السلمية يعد العائق الأول أمام الفريق حيث نضطر لخوض التمرين- بعض الأحيان- على ملعب مكشوف ذي أرضية غير مناسبة.

وختم سيفو: إن نادي السلمية من الأندية الفقيرة لعدم امتلاكه استثمارات كبيرة، متمنياَ دعم المكتب التنفيذي خصوصاً أن النادي يعد خزاناً بشرياً لمنتخبات كرة الطائرة بامتلاكه 3 لاعبين من منتخب الناشئين و8 لاعبات من منتخب الناشئات.