الجيش الليبي: بنغازي آمنة

"الوسط الليبية"

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي بياناً رداً على إلغاء اجتماع كان مقرراً في مدينة بنغازي يوم أمس الثلاثاء، مؤكدة أن بنغازي آمنة ومن يروج لغير ذلك يهدف لتقسيم البلاد وبث الشائعات.

وقالت القيادة في بيان: خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسائل إعلام تابعة للتنظيمات المتطرفة، وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت إلى إنتاج سلطة موحدة، نشرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة وتعاني وبسبب ذلك تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة المؤقتة إلى مدينة بنغازي.

وأكدت أن مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد ومن لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة.