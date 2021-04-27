نشاطات شطرنجية رمضانية

هيفاء الإبراهيم

تتواصل المنافسات الشطرنجية اليومية خلال شهر رمضان المبارك ضمن سلسلة من البطولات الرمضانية التي يقيمها اتحاد الشطرنج لجميع فئاته الرجال والسيدات والفئات العمرية إيماناً منه بإبقاء هذه الرياضة حاضرة وفي دائرة الاهتمام والمنافسة ، وقد أسفرت نتائج الأسبوع الثاني لبطولة رمضان لفئة الرجال بتتويج اللاعب طلال الزعيم بالمركز الأول برصيد /247/ نقطة تلاه بالمركز الثاني اللاعب أحمد حماد برصيد /238/ نقطة فيما حل بالمركز الثالث اللاعب سيوار بلال برصيد /231/ نقطة ، وأما عن فئة السيدات فتصدرت المركز الأول اللاعبة ديانا ذيب برصيد /129/ نقطة تلتها بالمركز الثاني اللاعبة هيلدا وسوف برصيد /127/ نقطة وحلّت بالمركز الثالث اللاعبة عُلا بلال برصيد /109/ نقطة .وعن هذه البطولات تحدث لـ”تشرين” رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس حيث قال : اتحاد الشطرنج وكعادته في شهر رمضان المبارك يكثف نشاطاته وينوع فعالياته وعلى جميع المستويات ضمن خطة تنشيطية يومية لهذه اللعبة ، وحالياً نحن في ختام الأسبوع الثاني لهذه الفعاليات وتم فيه تنفيذ عدة بطولات عن طريق شبكة الانترنيت ،منها بطولة /بولت/ التي تقام مساءً و لمدة ساعة للرجال والسيدات بزمن وقدره /1/ دقيقة دون إضافة ويتم جمع نقاط اللاعبين خلال أسبوع كامل يتم في نهايته منح الفائز الأول فقط جائزة مالية ، وهناك أيضاً مسابقة تحكيمية يومية بمعدل سؤال واحد يومياً يتم جمع الأجوبة وإرسالها إلى بريد الاتحاد الإلكتروني وبالقرعة يتم تحديد أسماء الفائزين بنهاية شهر رمضان وتوزع جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل ، بالإضافة إلى بطولة يومية للرجال والسيدات وهي مفتوحة وبزمن قدره /3 دقائق +2 ثانية / ولمدة ساعة ونصف وذلك عند الساعة العاشرة مساءً وتجمع نقاط اللاعبين فيها خلال أسبوع كامل يتم بنهايته منح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل ، وأضاف عباس : حاولنا أن نشمل جميع الفئات العمرية من /8ـ10ـ12ـ14/ ذكوراً وإناثاً أيضاً في سلسلة البطولات الرمضانية اليومية المعتادة وستوزع الجوائز إلى صاحب أعلى مجموع للنقاط ، وطبعاً نحن نشكر الفعاليات الاقتصادية التي تساهم في رعاية هذه البطولات ونتمنى أن تكون هذه الحالة عامة وموجودة في الساحة الرياضية .