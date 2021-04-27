النواعير يخطو نحو الممتاز .. وعفرين والمحافظة أحباب

دمشق - تشرين

خطا نادي النواعير خطوة نحو عودته إلى الدوري الممتاز بكرة القدم بعد فوزه اليوم على نادي المجد في ذهاب الدور النهائي المؤهل للممتاز وبهدف أحمد ملحم في اللقاء الذي احتضنه ملعب حماة الصناعي، ولم تفلح محاولات لاعبي المجد بإدراك التعادل على الرغم من الفرص التي أتيحت لهم وكان دفاع النواعير ومن خلفه حارس المرمى شاكر الرزج سداً منيعاً في الحفاظ على النتيجة.

وسيلتقي الفريقان مجدداً في الإياب يوم الثلاثاء القادم في ملعب الجلاء بدمشق.

وفي ملعب السابع من نيسان في حلب لم يتمكن المحافظة من الحفاظ على تقدمه بهدف مالك جنعير الذي جاء في ربع المباراة الأول وقد تمكن أصحاب الأرض من العودة لمجريات اللقاء منذ انطلاقة الشوط الثاني في د47 عبر أحمد كلزي .

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء القادم في الإياب في ملعب المحافظة، وسيتأهل في نهاية المطاف الفريقان اللذان يفوزان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى الدوري الممتاز الموسم القادم.