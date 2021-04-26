اعتراف بأغلبية ساحقة من أعضاء مجلس بلدية دندي البريطانية بدولة فلسطين

اعترف مجلس بلدية مدينة دندي البريطانية بدولة فلسطين في تصويت تاريخي جاء بأغلبية أعضاء المجلس البلدي.

وذكر موقع روسيا اليوم أنه صوت لصالح قرار الاعتراف بدولة فلسطين 21 عضوا في حين امتنع 3 منهم عن التصويت حيث يطالب القرار الحكومة البريطانية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

يذكر أن مدينة دندي من أوائل المدن التي أقامت علاقات مع فلسطين من خلال اتفاقية “التوءمة” مع مدينة نابلس والتي انطلقت عام 1980 وتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والزيارات المتبادلة التي أسهمت بزيادة معرفة المجتمع البريطاني في اسكتلندا بقضية فلسطين ومدينة نابلس.

وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية منذ أيام مظاهرات احتجاجية رفضاً لإجراءات الاحتلال التهويدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضامنا مع مدينة القدس التي تتعرض لاعتداءات متصاعدة من قبل قوات الاحتلال.