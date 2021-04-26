العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة إن ” طائرة مسيرة عن بعد “درون” تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية قبالة بلدة العديسة لمسافة لنحو 300 متر ولمدة 3 دقائق ومن ثم غادرت الأجواء في اتجاه الأراضي المحتلة”.

وأضاف البيان تم تسجيل خرقين بحريين من زوارق حربية للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة مشيراً الى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي انتهاكاتها أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.