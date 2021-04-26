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العدوان السعودي يرتكب 169 خرقاً في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 169 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله: إن من بين خروق العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي وقرب شارع الخمسين وتحليقا للطيران التجسسي وقصفاً مدفعياً بأكثر من 512 قذيفة و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية في اليمن.

“سانا”

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