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موسكو تبلغ السفارة الأمريكية بتغيرات تتعلق بتنقل موظفيها على الأراضي الروسية

"روسيا اليوم"

أبلغت موسكو اليوم الإثنين حكومة الولايات المتحدة بإدخال تغييرات في نظام تنقل موظفي السفارة والقنصليات الأمريكية في أراضي روسيا.

جاء ذلك في مذكرة سلمها سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إلى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في روسيا بارتل غرومان خلال اجتماع معه اليوم الإثنين تناول بحث بعض القضايا الملحة للعلاقات بين البلدين، حسبما أفاد بيان للخارجية الروسية.

ووفقاً للبيان، فإنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بأنه من المتوقع اتخاذ قرارات جديدة في المستقبل القريب تطويراً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية في 16 نيسان الحالي، وأنه سيتم إخطار السفارة الأمريكية بذلك في الوقت المناسب.

وكانت روسيا قد أعلنت في 16 نيسان اتخاذها إجراءات للرد على العقوبات من الولايات المتحدة.

 

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