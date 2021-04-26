العراق.. انفجار عبوة ناسفة يوقع ضحايا في ديالى

"شفق نيوز"

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط ضحيتين وعدد من الجرحى من أفراد الرد السريع، صباح اليوم، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة “شفق نيوز”: إن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة شريط الوقف بمحيط قرية جيزاني استهدفت قوة من الرد السريع خلال عمليات تمشيط للبساتين والقرى الزراعية.

وأوضح المصدر أن الانفجار أسفر عن سقوط ضحيتين من الرد السريع أحدهما ضابط، وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأشارت “شفق نيوز”، إلى أن مسؤولاً حكومياً في ديالى أعلن عن خطة لانتشار قوات من الرد السريع قادمة من العاصمة بغداد في أطراف ناحية العبارة لمعالجة الخروقات والهجمات الدموية لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي التي تشهدها الناحية.